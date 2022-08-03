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الأربعاء، 03-08-2022 01:21 م

بيلوسي تغادر تايوان ببدلة بيضاء

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الوكيل الاخباري- قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بتوزيع ميداليات تذكارية لمن رافقوها في تايوان قبل مغادرتها.

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وصعدت بيلوسي إلى الطائرة مرتدية بدلة بيضاء.


وكانت بيلوسي قد وصلت إلى العاصمة التايوانية مساء يوم أمس الثلاثاء، بعد أن هبطت طائرتها في مطار سونغ شان، وسط تحذيرات من بكين بإجراءات صارمة، حال إتمام هذه الزيارة.


بالتوازي حذرت الصين شركات الطيران العاملة في آسيا من الطيران في المنطقة المحيطة بتايوان لإجرائها مناورات عسكرية في الفترة من 4-7 أغسطس، حيث يخطط مطار تايوان في تايبيه إلى إلغاء ما يصل إلى 40 رحلة وصول ومغادرة بسبب تلك المناورات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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