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الثلاثاء، 02-08-2022 02:56 م

الكرملين: الولايات المتحدة تختار طريق المواجهة مع الصين

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الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على ازدياد التوتر حول تايوان، إن الولايات المتحدة تختار طريق المواجهة مع الصين.

وأضاف ممثل الكرملين القول، أن الصين تتحسس كثيرا تجاه هذه المشكلة و"موقفها هذا مفهوم للغاية، وهو مبرر بشكل مطلق".

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وتابع بيسكوف: "وبدلا من احترام هذه الحساسية، للأسف، تختار الولايات المتحدة طريقا مثل هذه المواجهة. هذا لا يبشر بالخير بتاتا. لا يسع المرء إلا أن يعبر عن أسفه هنا".

وجاء تصريح لافروف تعليقا على عزم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة تايوان رغم معارضة بكين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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