الدفاع التايوانية: المناورات الصينية انتهاك سافر لسيادتنا

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، إن المناورات الصينية انتهكت المجال الإقليمي للجزيرة، مضيفة أنها سترد على أي خرق لسيادة البلاد.

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وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، في تصريحات لها، صباح الأربعاء، أن المناورات الصينية "انتهكت سيادتنا "بشكل سافر"، مضيفة أن "المناورات الصينية ترقى إلى حد الحصار الجوي والبحري للجزيرة".



وقالت الوزارة إن الصين طلبت من الطائرات والسفن الأجنبية عدم دخول منطقة المناورات "الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على التجارة الدولية والقانون الدولي".



وأضافت وزارة الخارجية التايوانية أن تايبيه ستبقى على اتصال وثيق مع الدول ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة، للدفاع المشترك عن القوانين والأوامر الدولية.



وأكدت الخارجية التايوانية أن تايوان "بلد مستقل لا ينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية"، وشددت على تحركات الصين تشكل تحديا للنظام الدولي.

سكاي نيوز