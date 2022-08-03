الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السير: ضبط سائق باص عمومي لا يمتلك رخصة

التربية تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين

الدفاع التايوانية: المناورات الصينية انتهاك سافر لسيادتنا

تمرين اخلاء وهمي في مركز طبي مادبا العسكري

إنتاج الديزل الحيوي من الطحالب البحرية في الأردن

وفيات الأربعاء 3-8-2022

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

هام من الضمان حول تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية سنوياً

السعودية تنشر اشتراطات العمرة للقادمين من الاردن

الإعلان عن دفعة جديدة لقرض صندوق الإسكان العسكري - اسماء

الأربعاء، 03-08-2022 09:26 ص

الدفاع التايوانية: المناورات الصينية انتهاك سافر لسيادتنا

9


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، إن المناورات الصينية انتهكت المجال الإقليمي للجزيرة، مضيفة أنها سترد على أي خرق لسيادة البلاد.

اضافة اعلان


وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، في تصريحات لها، صباح الأربعاء، أن المناورات الصينية "انتهكت سيادتنا "بشكل سافر"، مضيفة أن "المناورات الصينية ترقى إلى حد الحصار الجوي والبحري للجزيرة".


وقالت الوزارة إن الصين طلبت من الطائرات والسفن الأجنبية عدم دخول منطقة المناورات "الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على التجارة الدولية والقانون الدولي".


وأضافت وزارة الخارجية التايوانية أن تايبيه ستبقى على اتصال وثيق مع الدول ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة، للدفاع المشترك عن القوانين والأوامر الدولية.


وأكدت الخارجية التايوانية أن تايوان "بلد مستقل لا ينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية"، وشددت على تحركات الصين تشكل تحديا للنظام الدولي.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

إجراءات سعودية جديدة لتنظيم الصلاة في الحجر الأسود وتقبيله

q

الصين تعقيبا على زيارة بيلوسي: النهاية لن تكون جيدة للأميركيين

w

بيلوسي تصل العاصمة التايوانية

62e921fe42360418235e9c4e

احتجاجات في تايوان على زيارة بيلوسي المحتملة

62e8dffd42360435da758d16

سوريا.. كشف سبب صوت الانفجار الكبير في حمص

62e9143c423604725c5a928e

دمشق: سوريا لا تعترف إلا بصين واحدة

أخبار متعلقة
62e921fe42360418235e9c4e

احتجاجات في تايوان على زيارة بيلوسي المحتملة

62e9143c423604725c5a928e

دمشق: سوريا لا تعترف إلا بصين واحدة

62e90b914c59b74d5233b51b

الكرملين: الولايات المتحدة تختار طريق المواجهة مع الصين

114906Image1-1180x677_d

الصين تحذر من موجة حر جديدة

2

فيديو - مركز الفلك الدولي يعلن مكان ولحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني

الصين-660x330

الصين تجدد الانذار من العواصف المطيرة