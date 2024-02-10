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السبت، 10-02-2024 12:42 م

تايبيه ترصد 8 مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان

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الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الدفاع التايوانية اليوم (السبت) أنها رصدت ثمانية مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حلق اثنان منها عبر الجزيرة، في تصاعد للنشاط في بداية عطلة السنة القمرية الجديدة، وفقاً لوكالة «رويترز».

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وتشكو تايوان منذ ديسمبر (كانون الأول) من تحليق هذه المناطيد، قائلة إنها تشكل تهديداً لسلامة الطيران ومحاولة لشن حرب نفسية على التايوانيين. وتعد الصين تايوان جزءاً من أراضيها، رغم الاعتراضات القوية من الحكومة في تايبيه.


وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية، إنها رصدت أول بالون صباح الجمعة وآخر بالون في وقت مبكر من المساء.


وعبر اثنان الجزء الشمالي من تايوان، بحسب الخريطة التي قدمتها الوزارة. واقترب الآخرون من الساحل قبل أن يختفوا، لكن أحدهم حلق فوق البحر إلى الشمال من تايوان.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات تطلب التعليق اليوم في بداية العطلة، وهي أهم احتفال في المجتمع الناطق بالصينية.

 

الشرق الاوسط


 




 

 


 

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