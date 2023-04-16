تحالف الحرية والتغيير : اقتتال الجيش السوداني والدعم السريع كارثي

الوكيل الاخباري - قال عضو المكتب التنفيذي لتحالف الحرية والتغيير السوداني محمد الهادي الأحد، إن اقتتال الجيش السوداني والدعم السريع كارثي.



وكشف الهادي، عن مساع للتواصل مع طرفي الصراع لاستكمال العملية السياسة التي كانت تسير بخطى ثابته.



ويتواصل القتال في العاصمة السودانية الأحد، بعد إعلان الجيش وقوات الدعم السريع في بيانين منفصلين الاتفاق على مقترح للأمم المتحدة بفتح "مسارات آمنة للحالات الانسانية" لثلاث ساعات، بعد مقتل أكثر من 50 مدنيًا بينهم ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي.

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