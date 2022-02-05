تحديث.. تثبيت دعامات جديدة لحماية فرق انقاذ الطفل ريان

الوكيل الإخباري- تقوم عناصر الوقاية المدنية ، في هذه الأثناء، بتثييت دعامات جديدة من أجل حماية أعضاء فرق إنقاذ الطفل ريان خلال عملية الحفر المتواصلة وفق ما كشف مصدر رسمي ل هسبريس.

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وأفاد عضور لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي الثمراني، أنه ليس هناك تحديث بشأن سير عملية الإنقاذ حتى الآن.



وأضاف المسؤول، ضمن تصريح لهسبريس، أن العملية تتواصل بشكل حثيث إلى غاية الحين، بينما يتم تثبيت دعامات إسمنتية من أجل حماية عناصر الإنقاذ.



هسبيرس

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