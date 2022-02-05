السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

المغرب.. مؤشرات تظهر أن الطفل ريان لا يزال حيا

الامانة: جميع الطرق والأنفاق والجسور في عمّان سالكة

دعوات لتأجيل الأقساط البنكية والتحوط خوفاً من الانكماش

الأرجنتين تسدد فوائد بـ 370 مليون دولار لصندوق النقد الدولي

الوهادنة : من غير المنطقي التفكير بتمديد عطلة المدارس

المياه:المنخفض الجوي الأخير رفد السدود بنحو (2) ملايين م3

1250 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا

تراجع ملموس في إصابات كورونا المسجلة بالسعودية

الأرصاد تُطلق تحذيرات مهمة للمواطنين

السبت، 05-02-2022 02:30 م

تحديث.. تثبيت دعامات جديدة لحماية فرق انقاذ الطفل ريان

pri_39755174


الوكيل الإخباري- تقوم عناصر الوقاية المدنية ، في هذه الأثناء، بتثييت دعامات جديدة من أجل حماية أعضاء فرق إنقاذ الطفل ريان خلال عملية الحفر المتواصلة وفق ما كشف مصدر رسمي ل هسبريس.

اضافة اعلان


وأفاد عضور لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي الثمراني، أنه ليس هناك تحديث بشأن سير عملية الإنقاذ حتى الآن.


وأضاف المسؤول، ضمن تصريح لهسبريس، أن العملية تتواصل بشكل حثيث إلى غاية الحين، بينما يتم تثبيت دعامات إسمنتية من أجل حماية عناصر الإنقاذ.

 

هسبيرس

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
416232

اصابة الرئيس التركي اردوغان وزوجته بفيروس كورونا

مممممممممم

المغرب.. مؤشرات تظهر أن الطفل ريان لا يزال حيا

شهر-رمضان

السعودية .. مختصون يكشفون عن غرة شهر رمضان والحالة الجوية خلاله

thumbs_b_c_49df183d74d1b4421cd5cef7189af803

وزير خارجية تونس: لن نتراجع عن المسار الديمقراطي

council

البرلمان العربي يدعو لمنظومة دعم ورعاية لضحايا الإرهاب

OIP (2)

الأزهر الشريف يدعو للطفل ريان

أخبار متعلقة
OIP (2)

الأزهر الشريف يدعو للطفل ريان

thumbs_b_c_092e4f8fa00178c076e6386895e20515

وزير مغربي: السلطات سخرت كل الإمكانيات لإنقاذ ريان

بدأ-الحفر-الأفقي-لإنقاذ-ريان

فرق الإنقاذ تصل إلى مكان الطفل ريان في البئر ولحظات قبيل انتشاله - بث مباشر

صخرة

الكشف عن سبب تأخير إنقاذ الطفل ريان

download

المغرب .. 7 ساعات تفصل فرق الانقاذ للوصول الى الطفل ريان

bvbbbbbbbbbbbdddddgggggfffffffffffggggggg

ما حقيقة الفيديو المتداول لاخراج الطفل ريان من البئر؟