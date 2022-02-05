تحديث.. كاميرا المراقبة ترصد حركة الطفل ريان واقل من مترين لانقاذه

الوكيل الإخباري-كشف عبد الهادي الثمراني، عضو لجنة تتبع إنقاذ ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، أن كاميرات مراقبة الطفل، الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله في مركز تمروت، رصدته وهو يستلقي على جانبه.

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وأورد المصدر ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “فرق الإنقاذ يفصلها متر وثمانون سنتيمترا فقط للوصول إلى الطفل ريان”.



وأضاف الثمراني، ضمن التصريح نفسه، أن “فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر 4 أمتار يدويا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، والباقي 180 سنتيمترا للوصول إلى الهدف”.



وتسير أشغال الحفر اليدوي في اتجاه الصحيح، وفق عناصر الإنقاذ بعين المكان، ويعمل خبراء طوبوغرافيين على الإرشاد إلى مكان تواجد الطفل ريان بدقة كبيره.



هسبريس

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