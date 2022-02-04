الجمعة 04-02-2022
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الجمعة، 04-02-2022 09:50 م

استئناف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان خلال دقائق-فيديو

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الوكيل الإخباري-تسابق السلطات المحلية المغربية في مركز سبت تمورت الزمن للوصول إلى الطفل ريان حيث لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل المفقود.

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وكشف مصدر قريب من فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان أن “المنقذين سيشرعون في الحفر اليدوي خلال الدقائق المقبلة”، مبرزا أن شقا صخريا عطل خطة فريق الإنقاذ.


وشوهد طوبوغرافيون في “اجتماع مغلق” يتجاذبون أطراف النقاش، لتحديد الطريقة الآمنة لانتشال ريان.

 


هسبريس

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