تحذير شديد من الأرصاد المصرية لمواطنيها: ممنوع الخروج

الوكيل الإخباري - حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر مواطنيها من الخروج ودعتهم إلى البقاء في بيوتهم جراء موجة الحرارة الشديدة التي تضرب البلاد حالياً.

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وقال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، إن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة مر منه 48 ساعة، واليوم السبت الموافق 11 يونيو سيكون ذروتها.



وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذي يذاع على الفضائية المصرية، أن هناك منخفضا جويا يجلب الرياح والحرارة لتصل درجة الحرارة في الظل إلى 43 درجة مئوية، محذرا من التعرض المباشر لدرجات الحرارة.



وأكد دكتور محمود شاهين، أن موجة الحرارة سوف تنخفض من مساء السبت، مطالبا المواطنين في مصر بعدم الخروج من المنزل إلا في الضرورة القصوى.

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