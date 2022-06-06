مصر.. حذف المسافرين خارج البلاد من بطاقة التموين

الوكيل الاخباري- قال مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات في مصر عمرو مدكور، إن الوزارة مستمرة في حذف أي مواطن يسافر 3 أشهر خارج البلاد، من البطاقة التموينية.

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وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات: "هذا القرار يتم منذ 5 سنوات وليس وليد اللحظة



وعن آلية الحذف، أفاد الدكتور عمرو مدكور: "على كل فرد سيسافر خارج البلاد الذهاب إلى مكتب التموين التابع له، وإبلاغهم بسفره للخارج، وعند عودته يقوم بنفس الإجراء، من خلال ختم الخروج والدخول على الباسبور".



ونوه: "إذا تلاعب المسافر وخرج دون إبلاغ التموين سوف يتم إزالته نهائيا من البطاقة دون عودة، وذلك عقب إرسال الجوازات جميع الأسماء المسافرة خارج البلاد".

روسيا اليوم