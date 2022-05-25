الأربعاء 25-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فعاليات احتفالات شركة زين بعيد استقلال المملكة - فيديو

معهد العناية بصحة الأسرة يحتفل بعيد الاستقلال

اليرموك تنظم ملتقى شعراء الجامعات الأردنية

هيئة الإعلام تختتم دورة الإعلام الشاملة

أول تعليق من مصر على انتشار جدري القردة

السفير العُماني يهنئ بعيد الاستقلال

البرلمان العربي يثمن جهود الملك في الدفاع عن المقدسات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العناني والغبين

قرار من التربية يخص الصفوف من الخامس حتى الثامن

تفاصيل جديدة عن مذبحة تكساس

الأربعاء، 25-05-2022 04:41 م

أول تعليق من مصر على انتشار جدري القردة

628e28094236046d7a7ad99d


الوكيل الاخباري- عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة في مصر خالد عبدالغفار، تقريرا عن مرض جدري القردة، وما يثار بشأنه.

اضافة اعلان

 

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة، إلى أن الوزارة تتابع الوضع الوبائي العالمي بشكل دقيق للغاية، ولا يوجد في مصر حالات إصابة بمرض جدري القرود ثبتت إيجابيتها، موضحا أن فيروس جدري القرود لا يدعو للقلق، والعالم أجمع يترقب ويرصد وفي حالة متابعة مستمرة لهذا المرض، كما أكد أن هذا الفيروس مختلف تمامًا عن جائحة كورونا، وعدد الحالات المصابة به حول العالم حتى الآن وصلت إلى 250 حالة مكتشفة.

وأكد الوزير، أن المرض موجود منذ سنوات عديدة وليس مستجدا أو يظهر للمرة الأولى، حيث جرى اكتشافه لأول مرة في قرود المختبرات عام 1958، ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم، مشيرا إلى أن الفيروس المتسبب في جدري القرود، قريب جدا من المتسبب بالإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال.

وأوضح عبدالغفار، أن جدري القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ، يحدث بشكل أساسي في مناطق الغابات بوسط وغرب إفريقيا، وتظهر أعراض الإصابة به في شكل حمى وطفح جلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية وقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، ويعكف العلماء على دراسته منذ سنوات طويلة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image628dd2f370a64

تفاصيل جديدة عن مذبحة تكساس

628df9e34236046c2e128845

تصريحات جديدة لقرداحي تثير تفاعلا على مواقع التواصل

628db6d7423604157f6cfd2a

ولي العهد السعودي يلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي

628dc11d42360418722381fc

وعد سعودي بتمديد وديعة لباكستان

afp.com-20210911-PH-GTY-1235188192-highres

واشنطن تكشف هوية المتهم الرئيس بالتخطيط لاغتيال بوش

ززززززززززز

كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية أحدها عابر للقارات

أخبار متعلقة
628a39974c59b70d8337b05c

مصر.. استبعاد فئة جديدة من قرعة الحج إلى السعودية

6288b5ce4c59b717703f1dde

السيسي يتحدث عن تكلفة أحد أهم المشروعات في مصر

9LK6UT-highres

السودان: تدهور خطير في الحالة الصحية للبشير‎‎

الحليب-المجفف

بايدن يلجأ لقانون الدفاع بعد نقص حاد في حليب الأطفال

6284cc354c59b7055d63d98b

مصر.. السيسي يصدر قرارات بتحركات دبلوماسية جديدة

w

جامعة الدول العربية تؤبن الشيخ خليفة بن زايد