السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مصر تستعيد مجموعة من القطع الأثرية القديمة المهربة

الضمان: انضمام 5 بنوك محلية في خدمة Daman Pay

السعودية : سحب رعدية ممطرة وضباب على عدد من المناطق

السعودية تستقبل أوائل الحجاج من خارج المملكة منذ 2019

الصحة : جرش أصبحت من البؤر الساخنة وتكثيف للجولات على المنشأت

سلطنة عمان تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

أول قوافل الحجاج الأردنيين تغادر في26 من حزيران الحالي

اغلاق مطعمين احترازيا في جرش بعد تسمم 35 شخصاً في بكتيريا "إي كولاي"

تقرير: البيت الأبيض يؤجل رحلات بايدن إلى الشرق الأوسط

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للأردن

السبت، 04-06-2022 01:44 م

مصر تستعيد مجموعة من القطع الأثرية القديمة المهربة

9219a6bd-18b3-4cb1-870d-bf51210cfccf


الوكيل الاخباري- استعادت مصر مجموعة من القطع الأثرية القديمة المهربة التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة.

اضافة اعلان


وتشمل القطع جزءا من تمثال سيدة من الألباستر وقطعة حجرية عليها نحت يمثل جزءا من "المعبود بس" وغطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثل بالشكل الآدمي وتمثال أبو الهول من الحجر، ولوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، ولوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر وإناء من الألباستر أسطواني الشكل.


وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أنه يجري الترتيب لإعادة هذه القطع الأثرية التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة والتي سبق وأن تسلمها سفير مصر لدى الاتحاد السويسري السفير وائل جاد من مكتب الثقافة الفيدرالي في آب 2021.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6bace032d4e815c2cf5c9b57717390be7313f5eb

السعودية : سحب رعدية ممطرة وضباب على عدد من المناطق

625298034236044a3b4ff814

السعودية تستقبل أوائل الحجاج من خارج المملكة منذ 2019

629b0f524c59b73d2f2c2042

تقرير: البيت الأبيض يؤجل رحلات بايدن إلى الشرق الأوسط

thumbs_b_c_db5978576fc0759a7189664503d17e3c

سويسرا ترفض نقل أسلحتها إلى أوكرانيا

629b0e924c59b7512f0ac554 (1)

مقتل طيار جراء تحطم مقاتلة في كاليفورنيا

بايدن-وبوتين-520x290

محلل أمريكي: الغرب بات يتطلع لتسوية مع روسيا

أخبار متعلقة
علم مصر

الصحة المصرية: لا إصابات بجدري القرود في مصر

1009663_0

الحكومة المصرية تعلن عن 4 قرارات جديدة

628e28094236046d7a7ad99d

أول تعليق من مصر على انتشار جدري القردة

4ff7e321eb12fe1524bac18de9932711

دولة عربية ترفع أسعار الدخان

628a39974c59b70d8337b05c

مصر.. استبعاد فئة جديدة من قرعة الحج إلى السعودية

6288b5ce4c59b717703f1dde

السيسي يتحدث عن تكلفة أحد أهم المشروعات في مصر