تحذير من الصحة السعودية حول هذا المرض !

الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، السبت، من الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا في عدد الإصابات خلال هذا العام عن العامين الماضيين.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور، محمد العبدالعالي، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية يحمي بنسبة 80% من الأعراض الشديدة.



وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية:"نشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في السعودية، ونشاط الإنفلونزا الموسمية خلال هذه الأيام أقوى من العامين الماضيين، لذا يجب عدم التعرض للأمطار مباشرة والتيارات الباردة، هناك الكثير ممن هم في العناية المركزة بسبب الإنفلونزا الموسمية، والتي قد تؤدي للوفاة".

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