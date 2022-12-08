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الخميس، 08-12-2022 02:41 م

100 شاب سعودي يرسلون رسالة للرئيس الصيني.. فماذا طلبوا منه؟

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الوكيل الاخباري- شجع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الشباب السعودي على تعلم اللغة الصينية جيدًا، وتقديم إسهامات جديدة لتعزيز أواصر الصداقة الصينية السعودية والصينية العربية.

وفي رده على رسالة أُرسلت إليه من 100 شاب سعودي من دارسي اللغة الصينية، أعربوا فيها عن رغبتهم في التعرف على الصين بشكل أكبر، لكي يصبحوا سفراء الشباب للصداقة التي تجمع بين البلدين ويساهموا في المضيّ بها قدمًا؛ قال الرئيس الصيني: "إن اللغة هي أفضل سبيل للتعرف على دولة ما؛ فمن خلال دراسة اللغة الصينية والمشاركة في مسابقة جسر اللغة الصينية، يمكنكم التعرف بصورة شاملة على الصين بجوانبها الثرية والمتنوعة".

وأضاف: "إن الشعبين الصيني والسعودي يبذلان في الوقت الحاضر قصارى جهدهما من أجل تحقيق أحلامهما العظيمة، وتعلم لغة بعضنا، والتعرف على ثقافة وتاريخ الآخر لن يساعد في تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين فحسب؛ بل سيساهم أيضًا في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".

ووصف "شي"، الذي نشرت وكالة "شيخنوا" رده على الشباب السعودي بمناسبة زيارته الحالية للمملكة؛ وَصَف الأجيال الشابة بأنها مستقبل الصداقة الصينية السعودية والصينية العربية؛ آملًا أن يغتنم الطلاب مرحلة الشباب ويتعلموا بجد من أجل تقديم إسهامات جديدة لتعزيز قوة رباط هذه الصداقة الصينية السعودية، والصينية العربية.

وأعرب عن ترحيبه بمجيء الطلاب إلى الصين وزيارة ربوعها، وتعزيز التفاهم المتبادل مع الشباب الصينيين، وتوطيد الصداقة التي تجمعهما منذ أمد بعيد، والعمل يدًا بيد لخلق غد أكثر إشراقًا للعلاقات الصينية السعودية والعلاقات الصينية العربية.

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