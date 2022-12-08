الخميس 08-12-2022
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الخميس، 08-12-2022 09:36 ص

السعودية تعلن أنها ستضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في تركيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت السعودية أنها ستضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في المصرف المركزي التركي خلال أيام.  

وخلال مؤتمر صحفي أعقب الإعلان عن الموازنة السعودية، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال الجدعان إن النقاش مستمر مع الجانب التركي في الموضوع، وإنه "قد يحسم قريبا".

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وفي رده على سؤال حول الوديعة المالية مع السعودية، أضاف أن "القرار اتخذ بيننا وبين تركيا".

وقال الجدعان إن العلاقات جيدة بين بلاده وتركيا، وإن هناك سعيا لتطويرها، وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بالجانب المالي، فإن النقاش الآن على ما تبقى من الأحكام والشروط لاتفاقية الوديعة ويمكن أن تحدث خلال أيام".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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