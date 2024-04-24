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الأربعاء، 24-04-2024 12:51 م

تحرك جديد في الكويت حول تصاريح عمل المصريين

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الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية وجود تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتباراً من أمس، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.اضافة اعلان


وكشفت مصادر للجريدة الكويتية من مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة أن أبرز أسباب الوقف هي الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.

وأوضحت أن القوى العاملة والداخلية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.

وكانت الكويت قد أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، بناءً على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.

RT

 




 

 


 

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