تعرّف على أكثر دول العالم أناقة لعام 2024.. 4 دول عربية ضمن التصنيف - أسماء

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صنفت فرنسا على أنها الدولة الأكثر أناقة في العالم لعام 2024، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها مجلة "CEOWORLD، تليها إيطاليا، والولايات المتحدة في المركزين الثاني والثالث على التوالي.وأخذت الدراسة في الاعتبار عوامل مختلفة مثل عدد مدارس الموضة، وعشاق الموضة العالميين، وتصورات صحفيي الموضة، والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة.وحصلت فرنسا على المركز الأول بفضل مصممي الأزياء الراقية المشهورين، بما في ذلك إيف سان لوران، ولوي فويتون، وكريستيان ديور، وكوكو شانيل، وتييري هيرميس، ونينا ريتشي، وبيير ألكسندر كلوديوس بالمان، وجين لانفين، وهوبير دي جيفنشي، وباكو رابان، وتييري، بالإضافة إلى موغلر، وجان بول غوتييه، وبيير كاردان.وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية، كونها موطناً لمصممين أسطوريين مثل جورجيو أرماني، وميوتشيا برادا، وجياني فيرساتشي، ودوناتيلا فيرساتشي، وستيفانو غابانا، ودومينيكو دولتشي، وإدواردو فندي، وإميليو بوتشي، وروبرتو كافالي، وسلفاتوري فيراغامو، وفالنتينو جارافاني، وغوتشيو غوتشي.وحصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وأستراليا على المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع على التوالي. واحتلت السويد وسويسرا واليابان المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي، في حين حصلت البرازيل والنمسا والصين على المراكز الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على التوالي.واحتلت الهند وكوريا الجنوبية وروسيا وهولندا والمكسيك ولوكسمبورغ وليختنشتاين المراكز من الرابع عشر إلى العشرين على التوالي.وكان هناك تواجد واضح للدول الخليجية في مؤشر الأناقة العالمي، حيث جاءت كل من قطر، والإمارات، والسعودية، والكويت، في المراتب الـ 24، و26، و34، و45، على التوالي.