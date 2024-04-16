فيديو- داخلية الكويت تعتقل مقيماً وتُمهد لإبعاده بسبب القيادة بشكل مثير للقلق

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الإثنين، أنها "تعاملت" مع مقيم من الجنسية المصرية لاصطدامه عمداً بمركبة أخرى تمهيداً لإبعاده عن البلاد.

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وقالت الداخلية الكويتية عبر صفحتها على "إكس" : "تعاملت الإدارة العامة للمرور بشكل فوري مع قائد مركبة من الجالية المصرية ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيامه بالاصطدام عمداً بمركبة أخرى على الطريق معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث تم ضبطه وتحرير عدة مخالفات بحقه وحجز المركبة وإيداعه بنظارة المرور تمهيداً لإبعاده عن البلاد".



ونشرت الداخلية الكويتية المقطع في المنشور نفسه والذي يظهر مركبة الشخص المذكور تقوم بالاقتراب وصدم مركبة أخرى على الطريق.



وأثار المقطع غضباً في الكويت، إذ طالب أحد مستخدمي "تويتر"، توجيه تهمة "الشروع بالقتل" لمن قام بهذا الفعل.



