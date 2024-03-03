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الأحد، 03-03-2024 10:45 ص

تدمير ورشات للطائرات المسيرة بإدلب واللاذقية

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، بشن مقاتلات حربية سورية روسية، أمس، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا.

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وقال مراسل الوكالة، إن الغارات استهدفت 4 مواقع لتنظيمي «هيئة تحرير الشام»، الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة، ومحاور غرب محافظة إدلب وريف محافظة اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأوضح المراسل بحسب المعلومات المتوافرة، أن الأهداف التي تم تدميرها عبارة عن ورش لتعديل الطائرات المسيرة وصناعة القذائف الصاروخية، كما تؤكد مقتل 9 مسلحين على الأقل، معظمهم من جنسيات شرق آسيوية.

وفي سياق متصل، قتل 3 مسلحين وأصيب آخرون على محور سهل الغاب بريف محافظة حماة الشمالي الغربي، وذلك بعد استهداف الجيش السوري لأحد مقراتهم عبر طائرة مسيرة قتالية.

 

وأفادت «سبوتنيك»، في وقت سابق، بأنه تم تحييد 3 مسلحين وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش السوري لإحدى آليات المسلحين على محور ريف اللاذقية الشمالي.

 

البيان

 




 

 


 

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