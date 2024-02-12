سوريا : القبض على 12 شخصا يتاجرون بالطحين المدعوم في حلب

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الاثنين، أن قوات الأمن قبضت على 12 شخصا بجرم الاتجار بالطحين التمويني المدعوم بقصد المنفعة المادية، في حلب شمال سوريا.

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وقالت الداخلية السورية في بيان، إن "فرع الأمن الجنائي بحلب تمكن في وقت سابق من ضبط 6 أطنان ونصف الطن من مادة الدقيق التمويني، وإلقاء القبض على شخصين لإقدامهما على الاتجار بهذه المادة، ومن خلال المتابعة والتوسع بالتحقيقات تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على اثني عشر شخصا أيضا لتورطهم بالاتجار في هذه المادة، ومعظمهم من مستثمري المخابز التموينية وأصحاب مخابز سياحية، إضافة إلى ضبط طنين من مادة الدقيق التمويني وكمية من مادة الخميرة ذات المصدر الإغاثي".



وأشارت الوزارة إلى أنه تم حجز ثلاث مركبات كانت تستخدم من قبل المقبوض عليهم في نقل مادة الدقيق، موضحة أنه تم إعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من قبل فرع الأمن الجنائي بحلب وتسليمهم كمية الدقيق والخميرة المضبوطة".



