الإثنين 02-11-2020
الوكيل الاخباري

السلايطة للوكيل : استثناء مناطق وأماكن من تنبيهات أمان - فيديو

وزارة الصحة تعلن حاجتها لشراء خدمات عاملين في تخصصات طبية

بعد ما نشره الوكيل الإخباري .. التحفظ على أطنان من الذرة المعلبة في عمان

وفيات الإثنين 2/11/2020

تحرير مخالفات لمخالفي أوامر الدفاع

أسعار الذهب الإثنين 2/11/2020

بدء صرف سلف متقاعدي الضمان الاجتماعي

الإثنين .. فرصـة لأمطار غزيرة

في اقل من اسبوع ثلاثة مسؤولين اردنيين يصابون بكورونا

مدعوون للامتحان التنافسي لوظيفة طبيب - أسماء




الإثنين، 02-11-2020 10:04 ص

ترامب: ينفي الشائعات حول الاعلان عن فوزه في الانتخابات قبل تحديد النتائج

1046897514_0_57_3070_1717_1000x541_80_0_0_43f86d0ebdf06ad9f2a539009c905cc3


الوكيل الاخباري- نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة تقارير إعلامية ، قالت إنه ينوي الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل تحديد النتائج الكاملة للتصويت، واصفا هذه التقارير بـ"الكاذبة ".

اضافة اعلان

وقال ترامب، للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا، هذه كلها أنباء كاذبة".

وأضاف ترامب مع ذلك، متطرقا إلى قضية فرز الأصوات: "لا أعتقد أن انتظار مثل هذا الوقت الطويل بعد الانتخابات أمر عادل".

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل في وقت سابق عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الجمهوري ترامب، قد يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية مساء يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني دون انتظار نتائج التصويت حال تقدمه على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايات أوهايو وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وتكساس وآيوا وأريزونا وجورجيا".

 


ومن المتوقع أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة سيتم تحديدها ليس ليل 4 نوفمبر وإنما لاحقا بسبب أعداد قياسية للمشاركين في التصويت المبكر عبر البريد والتي تجاوزت 90 مليون شخصا.


وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن 8 فقط من أصل 50 ولاية أمريكية ستتمكن من فرز الأصوات حتى منتصف يوم 4 نوفمبر.

 

المصدر: سبوتنيك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1047023315_0_167_1600_1033_1000x541_80_0_0_491c84a390e72968e74e6fe894f8256c

تركيا: ارتفاع ضحايا زلزال ازمير الى 81 قتيلا و962 مصابا

باي

في استطلاعات الرأي الأمريكي .. بايدن يقترب من خط النهاية

برنامج-سياحي-لمدة-اسبوع-في-تركيا

اكثر من 10 مليون سائح يزورون تركيا في 9 أشهر

image (1)

سيول جارفة في مصر تُغرق المركبات

GettyImages-1209044416

السعودية : سنفرض حظر التجول الشامل في الوقت المناسب

33

زلزال بقوة 5 درجات شرق روسيا

أخبار متعلقة
22

للمرة الاولى ... ترامب يتقدم على بايدن في انتخابات الرئاسة الامريكية

5f975fca4c59b7251d38355d

ترامب ... سنعود الى عضوية منظمة الصحة العالمية ولكن بشرط

d4651891-4047-46e3-b299-92640e6adc22

نسبة التصويت في الانتخابات الأمريكية أعلى مقارنة بـ 2016

843a61620dea87963497485afe195c5c

شاهد بالفيديو.. تصرف يثير الجدل لدونالد ترامب وزوجته خلال المناظرة الرئاسية

image

ترامب ..يصوت مبكرا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

5f94296b4c59b773ab056eb2

فوز رئيس غينيا في انتخابات الرئاسة