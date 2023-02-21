الثلاثاء 21-02-2023
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الثلاثاء، 21-02-2023 11:27 ص

ترامب يعد بالاتصال بالرئيسين بوتين وزيلينسكي ليلة فوزه

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه في حال أعيد انتخابه كرئيس فإنه سيتصل بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي "بذات الليلة" لعقد اجتماع لحل النزاع.

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وأضاف ترامب، خلال كلمة ألقاها لمؤيديه في فلوريدا: "حرفيا في نفس الليلة، عندما يعلن فوزي، سأتصل بشخصين: بوتين وزيلينسكي. سأقول لهما: نحن بحاجة إلى الاجتماع. أضمن أنني أستطيع حل هذه المشكلة.. وعقد اتفاق في غضون 24 ساعة".

من ناحية أخرى أشار ترامب إلى أن استمرار الدعم المالي لكييف يؤخر حل الصراع في أوكرانيا، معربا عن ثقته في قدرته على حل هذا الأمر كرئيس في غضون 24 ساعة فقط.

وشدد ترامب على أن الصراع في أوكرانيا "يجب حله على الفور".

وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن العاصمة الأوكرانية كييف والتقى خلالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأعلن بايدن خلال الزيارة عن شحنة أخرى ستقدمها واشنطن لكييف من المعدات الهامة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات ورادارات المراقبة الجوية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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