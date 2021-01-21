ترامب يوجه الخدمة السرية بحماية أبنائه

الوكيل الاخباري -

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وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببقاء أبنائه تحت حماية الخدمة السرية لمدة ستة أشهر بعد انتهاء ولايته الرئاسية حسب CNN.ونقلت القناة التلفزيونية عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن ترامب وقع على مذكرة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن حماية الخدمة السرية وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي ومن أبرز وظائفها حماية قادة الولايات المتحدة وأفراد أسرهم، تشمل جميع أبناء ترامب، بمن فيهم إيفانكا وتيفاني ودونالد وإريك، وإن كانت حماية الخدمة السرية لا تشمل كالعادة إلا أطفالا أعمارهم دون 16 عاما (الأمر الذي ينطبق على ابن ترامب الأصغر بارون).