تركيا: ارتفاع عدد وفيات الفيضانات إلى 79 شخصا

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات الفيضانات التي شهدتها ثلاث ولايات شمالية مؤخرا إلى 79 شخصا.

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وذكرت (آفاد) في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن الفيضانات أودت بحياة 69 شخصا في ولاية قسطمونو، و9 في ولاية سينوب، و1 في ولاية بارطن.



وشهدت المناطق الشمالية من تركيا أمطارا غزيرة الأسبوع الماضي، أدت إلى فيضانات بولايات قسطمونو وسينوب وبارطن وتسببت بخسائر مادية كبيرة.



--(بترا)