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الإثنين، 16-08-2021 01:06 م

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تركيا إلى 70

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الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدتها 3 ولايات شمالي تركيا، الأسبوع الماضي، إلى 70 شخصا.

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جاء ذلك وفق ما أعلنته، إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الاثنين، في بيان نقلته وكالة الأناضول الرسمية.


ولقي 60 شخصا مصرعهم جراء السيول والفيضانات في ولاية قسطمونو، مقابل 9 في ولاية سينوب، وضحية واحدة في بارطن، بحسب بيان "آفاد".


وأجلت السلطات المحلية 1480 شخصا في ولاية قسطمونو و560 شخصا في سينوب و341 في بارطن، بمساعدة الطائرات الهليكوبتر والقوارب.


وعن الأضرار المادية، أدت السيول إلى تضرر عشرات السيارات وتدمير مباني وجسور، إضافة لإغلاق الطرق فيما انقطعت الكهرباء عن مئات القرى التي تراكمت الأنقاض فيها.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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