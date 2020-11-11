تركيا .. انتشال جثث بعد اصطدام قارب صيد بناقلة يونانية

الوكيل الإخباري - تم انتشال أربع جثث، من أصل خمسة أشخاص، لقوا حتفهم نتيجة اصطدام قارب صيد تركي، بناقلة يونانية في مياه البحر الأبيض المتوسط.



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وفي وقت سابق، من اليوم، أفادت وسائل إعلام تركية، بأن ناقلة ترفع العلم اليوناني، اصطدمت بقارب صيد تركي على بعد 15 ميلاً بحرياً من مدينة كاراتاس في ولاية أضنة جنوب تركيا.



وأضافت، أن الحادث وقع الليلة الماضية، وعثر صيادون من قوارب أخرى على القارب المنكوب مقلوباً، وأفادوا بأن القارب، انقلب بعد اصطدامه بسفينة ترفع العلم اليوناني، وعلى الفور، نظمت السلطات التركية، عملية بحث وإنقاذ في المنطقة.



المصدر : دنيا الوطن

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