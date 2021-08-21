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تركيا تجلي مجموعة أخرى من رعاياها في أفغانستان

السبت، 21-08-2021 12:24 م

تركيا تجلي مجموعة أخرى من رعاياها في أفغانستان

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الوكيل الاخباري- أجلت تركيا السبت 104 من مواطنيها في أفغانستان ممن تقدموا بطلب العودة إلى بلادهم، بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابول.

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وأفادت وكالة "الأناضول" أن عمليات إجلاء الأتراك متواصلة في أفغانستان.

وقالت الوكالة إن طائرة نقل عسكرية تركية أجلت 104 مواطنين من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.

وأضافت أنه بهذه العملية تمكنت القوات التركية من إجلاء أكثر من 200 مواطن كانوا ينتظرون في المنطقة الآمنة بالمطار.

وفي مقابلة متلفزة، الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجلاء 552 مواطنا تركيا من أفغانستان.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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