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الأحد، 01-08-2021 04:58 م

تركيا تعلن إحباط محاولة افتعال حريق قرب ثكنة عسكرية غربي البلاد

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الوكيل الاخباري- تمكنت السلطات التركية، اليوم الأحد، من إحباط محاولة لافتعال حريق في موقع قريب من ثكنة عسكرية في ولاية إزمير غربي البلاد.

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وقالت مصادر أمنية إن "مجهولين اثنين أضرما النار في منطقة أحراش بجوار ثكنة تابعة لقيادة مدرسة عناصر النقل ومركز التدريب في إزمير".

وأكدت المصادر لوكالة "الأناضول" أن "حراس الثكنة لاحظوا عملية إضرام النار وسارعوا للتدخل، وأن الفاعلين تمكنا من الهرب".

وتم إطفاء الحريق قبل أن يمتد إلى داخل الثكنة العسكرية، بحسب المصادر ذاتها.

وبدأت السلطات تحقيقا للكشف عن ملابسات الواقعة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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