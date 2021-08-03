تركيا تواصل مكافحة حرائق الغابات لليوم الـ 6 على التوالي - فيديو

الوكيل الاخباري - تواصل تركيا مكافحة حرائق الغابات، التي اندلعت جنوبي البلاد، منذ 6 أيام، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال طائرات إطفاء لمساعدة أنقرة في جهود الإطفاء، التي تشارك فيها عدة دول أبرزها روسيا.
ذكرت ذلك إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، الاثنين، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، يواجهان انتقادات بسبب عدم الاستعداد لهذه الكارثة.
"Nothing green left, all gone, all gone."— DW News (@dwnews) August 2, 2021
Firefighters in Turkey continue to battle the raging wildfires that have killed eight people and forced thousands to evacuate. pic.twitter.com/23KtWqVs2Q
وبينما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود تركيا في مكافحة الحرائق، أثنى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على الدعم الأوروبي.
"Nothing green left, all gone, all gone."— DW News (@dwnews) August 2, 2021
Firefighters in Turkey continue to battle the raging wildfires that have killed eight people and forced thousands to evacuate. pic.twitter.com/23KtWqVs2Q
وتنتمي الطائرات التي أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى كرواتيا، التي أرسلت طائرة واحدة، إضافة إلى طائرتين من إسبانيا.
وستعمل الطائرات جنبا إلى جنب مع فرق الإطفاء الروسية والإيرانية والأذربيجانية، التي تدعم تركيا في تلك الأزمة.
المصدر : سبوتنك