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الثلاثاء، 03-08-2021 11:03 ص

تركيا تواصل مكافحة حرائق الغابات لليوم الـ 6 على التوالي - فيديو

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الوكيل الاخباري - تواصل تركيا مكافحة حرائق الغابات، التي اندلعت جنوبي البلاد، منذ 6 أيام، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال طائرات إطفاء لمساعدة أنقرة في جهود الإطفاء، التي تشارك فيها عدة دول أبرزها روسيا.

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ذكرت ذلك إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، الاثنين، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، يواجهان انتقادات بسبب عدم الاستعداد لهذه الكارثة.

 


وأعلن الاتحاد الأوروبي إرسال 3 طائرات إطفاء لدعم جهود تركيا في إطفاء الحرائق المشتعلة في عدة ولايات جنوبي البلاد، منذو الأربعاء الماضي.


وبينما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود تركيا في مكافحة الحرائق، أثنى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على الدعم الأوروبي.

 


وتنتمي الطائرات التي أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى كرواتيا، التي أرسلت طائرة واحدة، إضافة إلى طائرتين من إسبانيا.

 

وستعمل الطائرات جنبا إلى جنب مع فرق الإطفاء الروسية والإيرانية والأذربيجانية، التي تدعم تركيا في تلك الأزمة.



 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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