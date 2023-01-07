السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 02:59 م

تركيا تطلق عملية "أرن الحصار 20" الأمنية جنوب شرق البلاد

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الداخلية التركية، إطلاق عملية أمنية جديدة ضد عناصر تنظيم "بي كي كي"، في ولاية باطمان بجنوب شرق البلاد.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة: "العملية الأمنية التي حملت اسم "أرن الحصار خريف ـ شتاء 20"، يشارك فيها 650 عنصراً أمنياً من القوات الخاصة في الشرطة، وقوات الكوماندوز من الدرك".

وأكد البيان أن العملية تهدف إلى تحييد الإرهابيين وتطهير البلاد من آخر إرهابي.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي"  في يناير 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس2017.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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