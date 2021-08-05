الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 03:39 م

تركيا تعلن تحييد 3 عناصر كردية جنوب شرق البلاد

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، تحييد 3 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" بولاية وان الواقعة بجنوب شرق البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الوحدات الخاصة بالشرطة التركية نفذت عملية أمنية بمنطقة تشالدران بولاية وان أسفرت عن تحييد (قتل) 3 إرهابيين".

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ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد مسلحي حزب "العمال الكردستاني" (التركي)، الذين تعتبرهم إرهابيين، المتحصنين في جبال العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر هذا الحزب، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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