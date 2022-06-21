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الثلاثاء، 21-06-2022 04:37 م

تركيا تعيد 454 مهاجرا إلى أفغانستان

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الوكيل الإخباري- أعادت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، 454 مهاجرا أفغانيا دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، إلى ديارهم عبر مطار ولاية ملاطية في شرق البلاد.

وتتواصل عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بعد ضبطهم وإحالتهم إلى مراكز الترحيل التابعة لمديريات الهجرة في الولايات التركية.

وضمن هذا السياق، تم إرسال 454 مهاجرا أفغانيا بالحافلات من مركز الترحيل المؤقت في ملاطية إلى مطار الولاية.

ونُقل المهاجرون عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية، على أن تحط في مطار العاصمة كابول.

تجدر الإشارة أن 1135 مهاجرا أفغانيا تمت إعادتهم من مطار ملاطية عبر 5 رحلات خلال الأيام الـ3 الأخيرة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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