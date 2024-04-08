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الإثنين، 08-04-2024 01:49 م

تركيا تقدم طلبا للمشاركة في المحطة القمرية الروسية-الصينية

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الوكيل الإخباري - قال أناتولي بتروكوفيتش، مدير معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن تركيا ودولا أخرى ترغب بالانضمام إلى مشروع المحطة القمرية العلمية الروسية – الصينية.

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وأضاف الخبير: "ويخطط كذلك في إطار المحطة القمرية الدولية، مشاركة بعض الدول الأخرى فيها هذا المشروع. هذه ليست محطة روسية -صينية أو صينية -روسية فقط، هناك طلبات للمشاركة في المحطة من تركيا على سبيل المثال، ومن دول أخرى".

ووفقا له، يوجد في منطقة آسيا العديد من الدول الكبيرة الطموحة ذات الميزانيات المناسبة والمهتمة بأبحاث الفضاء من منظور طويل المدى.


وتخطط موسكو وبكين لإنشاء محطة قمرية علمية دولية مشتركة على مرحلتين، اعتبارا من عام 2025. وسيشمل المشروع تركيب في المحطة وحدات للبحوث والطاقة والإقلاع والهبوط وكذلك مدارية وتجريبية، بالإضافة إلى مركز قيادة وقمر صناعي للإرسال ومحطة اتصالات ووحدات للتحقق والمراقبة التكنولوجية.


والهدف من المشروع، تنفيذ أعمال بحثية متعددة التخصصات ومتعددة الأغراض، بما في ذلك استكشاف القمر واستثماره.

 

RT

 




 

 


 

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