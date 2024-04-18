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الخميس، 18-04-2024 10:21 ص

تركيا توجه تحذيرا إلى رعاياها في لبنان

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الوكيل الاخباري- نصحت وزارة الخارجية التركية، الرعايا الأتراك في لبنان، بضرورة أخذ التدابير اللازمة، وعدم التوجه إلى بعض المناطق نتيجة انعكاس التطورات في المنطقة على لبنان.

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه في إطار انعكاسات آخر التطورات في المنطقة على لبنان، ننصح مواطنينا في لبنان بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى محافظات: النبطية، وجنوب لبنان، والبقاع، وبعلبك الهرمل، إلا للضرورة القصوى.

وأكدت على ضرورة متابعة التطورات عبر المواقع الرسمية، وحسابات التواصل الاجتماعي، التابعة للوزارة والسفارة التركيتين.

ووضعت الوزارة أرقام هواتف، للاتصال بالسفارة التركية في بيروت في حالات الطوارئ.

يأتي ذلك بعد التوتر الذي شهدته المنطقة في نهاية الأسبوع، مع إطلاق إيران مئات المسيرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر تشنه ايران ضد إسرائيل، ردا على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل.

 




 

 


 

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