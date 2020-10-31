تركيا.. زلزال جديد يضرب منطقة في إزمير

الوكيل الإخباري - شهدت مدينة إزمير التركية، زلزالا جديدا بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال الأول الذي كان أمس الجمعة بقوة 6.6 درجة ، والذي خلف خسائر بشرية ومادية.



وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم السبت، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الزلزال الجديد وقع في الساعة 08:31 بالتوقيت التركي في بحر إيجة، قبالة منطقة سفيريهيسار في إزمير.

اضافة اعلان



وفي وقت سابق، أعلنت "آفاد" عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الأول إلى 20 وفاة و786 جريحا.



وقالت إن المنطقة شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجة قبالة سواحل قضاء سفري حصار، في ولاية إزمير.

وأضافت أن المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث، تشير أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 20، أحدهم توفي غرقا، فيما وصل عدد الجرحى 786.



وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات بحر إيجة على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، وعلى عمق 16.54 كيلومتر.

المصدر: روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









