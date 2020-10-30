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الجمعة، 30-10-2020 04:42 م

انهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال

مصرع 4 أشخاص في زلزال ضرب غرب تركيا

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أنقاض مبان مدمرة في مدينة إزمير جراء الزلزال


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات التركية عن مصرع أشخاص وإصابة 120 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

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وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين بجروح متباينة وفقا للمعلومات الأولية.
وأكدت "آفاد" استمرار أعمال البحث في كافة المدن المتضررة من الزلزال، بينما تنفذ القوات المسلحة عمليات مسح جوية.


وفي وقت سابق من الجمعة أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب تركيا، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجه وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.


وأعلن رئيس بلدية مدينة إزمير التركية، طونج صويار، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.


بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.


من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر "تويتر": "نتمنى السلامة لجميع مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب إزمير".


وأضاف: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وتحركت كافة المؤسسات والوزارات المعنية للبدء بالأعمال اللازمة".


وأفادت هيئة رصد الزلازل التركية بأنها سجلت 21 هزة أرضية ارتدادية على الأقل، بينما أكدت السلطات اليونانية أن الزلزال تم الشعور به كذلك في أراضي اليونان.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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