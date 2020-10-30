الجمعة 30-10-2020
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الجمعة، 30-10-2020 05:53 م

مصرع 6 أشخاص

تركيا .. زلزال ثان في بحر إيجة وضحايا

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مركز الزلزال يبعد نحو 17 كيلومترا قبالة ساحل إقليم إزمير


الوكيل الإخباري - لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 202 بجروح في تركيا، الجمعة، عندما ضرب زلزال قوي الساحل الغربي للبلاد وأجزاء من اليونان، حسبما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" الجمعة. 

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وقالت الإدارة، "ارتفاع عدد الضحايا إلى 6 قتلى و202 مصاب"، وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية. 


وبلغت قوة الزلزال 7 درجات، ودمر مبان في مدينة إزمير الساحلية. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 14 كلم قبالة بلدة نيون كارلوفاسيون على جزيرة ساموس في بحر إيجه.


وأشارت الوكالة المتخصصة بالكوارث التابعة للحكومة التركية إلى أن قوة الزلزال الذي ضرب على عمق 16.5 كلم بلغت 6.6 درجات. 


وبحسب الإعلام الرسمي التركي، فإنه تم "إنقاذ نحو 70 شخصًا حتى الآن من تحت الأنقاض جراء الزلزال في ولاية إزمير". 


وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الجمعة، إن زلزالا قوته 6.6 درجات هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه.


وأضافت أن مركز الزلزال يبعد نحو 17 كيلومترا قبالة ساحل إقليم إزمير على عمق 16 كيلومترا. 
وأشارت وسائل إعلام إلى أن السكان شعروا بالزلزال في ساحل تركيا على بحر إيجه، وفي منطقة مرمرة التي تقع في شمال غرب البلاد.

 

المصدر : وكالات 

 

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