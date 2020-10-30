الجمعة 30-10-2020
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الجمعة، 30-10-2020 02:48 م

بقوة 6.6 درجات

زلزال مدمر يضرب ولاية إزمير التركية

زل
مقياس ريختر


الوكيل الإخباري - شهدت ولاية إزمير غربي تركيا، زلزالا قويا بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية .

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وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها، إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار" غربي تركيا.

 

في غضون ذلك، قال والي اسطنبول إنه لم يتلق أي أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدينة، وأكد والي إزمير عدم ورود أي معلومات بخصوص حصول أي خسائر بشرية أو مادية.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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