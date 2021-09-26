تركيا.. ضبط 254 مهاجرا حاولوا مغادرة البلاد بطرق غير قانونية

الوكيل الاخباري- ضبطت السلطات التركية يوم الأحد 254 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون مغادرة تركيا بطريقة غير شرعية غربي البلاد.



وقالت وكالة الأناضول إنه تم ضبط المهاجرين من قبل فرق خفر السواحل التركي قبالة سواحل قضاء فتحية بولاية موغلا غربي البلاد.



ويحمل المهاجرون الـ254 الجنسيات الأفغانية والسورية والإيرانية والعراقية والفلسطينية والبنغالية.



وأحالت السلطات المهاجرين إلى مديرية الهجرة بالولاية لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تواصل جهودها للقبض على المهربين.

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المصدر: روسيا اليوم