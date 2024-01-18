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الخميس، 18-01-2024 02:35 م

تعرّف على قدرات جيش باكستان الذي يمتلك سلاحاً نووياً

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الوكيل الإخباري - في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين إيران وباكستان، عقب توجيه الجيش الباكستاني ضربات استهدفت إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، رداً على شن طهران هجوماً صاروخياً على تنظيم جيش العدل في باكستان، نشر موقع غلوبال فايرواير العسكري قدرات الجيش الباكستاني المصنف في المرتبة السابعة عالميا.

ووفقاً للموقع فإن باكستان هي إحدى الدول الـ 9 التي تمتلك أسلحة نووية، وبدأت في تطويرها عام 1972.

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ويبلغ عدد جنود الجيش الباكستاني في الخدمة 637 ألف جندي، إضافة إلى 282 ألف جندي في قوات الاحتياط.


وعدد قواته الجوية 1280 طائرة حربية بينها 320 مقاتلة، و410 طائرة هجومية، كما يمتلك 328 مروحية عسكرية منها 49 مروحية هجومية.


ويمتلك الجيش الباكستاني 2182 دبابة، وقرابة 2600 مدرعة، إضافة إلى 307 مدفع ذاتي الحركة، و 1240 مدفعا ميدانيا، 144 راجمة صواريخ.

أما من حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الباكستاني من 197 قطعة بحرية بينها 5 غواصات، و10 فرقاطات و3 كاسحات ألغام.


بينما على صعيد الترسانة النووية فإن الجيش الباكستاني يمتلك بين 90-110 من الرؤوس الحربية النووية فيما تصل ميزانية الدفاع الباكستانية إلى 7 مليارات دولار أميركي.


يشار إلى أن الجيش الباكستاني يعتمد على نظام الأفواج لكنه يُقسم عملياً وجغرافياً إلى مناطق قيادة مع كون الفيالق المختلفة أهم ميادينه الرئيسية.

 




 

 


 

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