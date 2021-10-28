تقنية تختصر السفر من جدة إلى مكة في 5 دقائق!

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "فيرجن هايبر لوب" للنقل عن تقنية جديدة تختصر وقت السفر بشكل ملفت للنظر.

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وقالت الشركة إن ساكني جدة مثلا سيتمكنون مستقبلا من الوصول إلى مكة، أو العكس، في غضون 5 دقائق، في حين يمكن للمسافرين إلى الرياض من جدة الوصول خلال أقل من ساعة، بحسب صحيفة "عكاظ".



وكشفت الشركة أنه يمكن لتقنيتها التي تعمل عليها حاليا "هايبر لوب" المتطورة، أن تنقل الركاب بشكل مريح وآمن وهادئ، بسرعات تصل إلى 1078 كيلومترا في الساعة، عبر حجرات (كبسولات) ركاب بسرعة فائقة تتم من خلال الدفع الكهربائي.



وفي وقت سابق، كشف سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، عن أن تقنية "هايبر لوب"، التي يمكنها نقل الركاب بسرعة الصاروخ، قد تصبح حقيقة قبل عام 2030، مشيرا إلى أن أول دولة ستدشن هذه التقنية ستكون السعودية أو الهند.

وبحسب ما أوردت صحيفة "سبق"، يجري حاليا تطوير نظام النقل عالي السرعة، الذي يمكن أن يخفض أوقات الرحلات بين المدن إلى أقل من نصف ساعة، من قبل العديد من الشركات، من بينها "فيرجن هايبر لوب"، التي مقرها دبي.



وارتبط اسم السعودية بتلك التقنية الجديدة، حيث وقعت وزارة النقل السعودية عقدا مع الشركة في مطلع عام 2020، لدراسة أولية حول استخدام تكنولوجيا هايبرلوب في مجال نقل الركاب والبضائع في السعودية.

المصدر:روسيا اليوم