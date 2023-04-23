تونس تبدأ غدا بإجلاء رعاياها من السودان

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنّها تتابع أوضاع الجالية التونسية بالسودان، من خلال خلية الأزمة التي تمّ تشكيلها بالتنسيق مع سفارة تونس بالخرطوم، وقامت باتّخاذ الإجراءات اللازمة لعملية إجلاء الجالية التونسية بدءًا من يوم غد الاثنين.



وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأنّها وجّهت بعثتيْها الدبلوماسيتين بكلّ من الخرطوم والقاهرة للقيام بالاتّصالات اللازمة وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل لتأمين عملية الإجلاء في أحسن الظروف.

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