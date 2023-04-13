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الخميس، 13-04-2023 03:46 م

تونس تسجل 766 حالة اتجار بالبشر خلال العام الماضي

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الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس روضة العبيدي، تسجيل انخفاض في منسوب الأعداد المتعلقة بالاتجار بالبشر في البلاد.

وبينت العبيدي أنه وفق آخر الإحصائيات لسنة 2022، تم تسجيل 766 حالة اتجار بالبشر خلال سنة 2022 في حين سجلت 1100 حالة اتجار بالبشر  في 2021.

وأفادت بأن أغلب الوضعيات المسجلة متعلقة بالتشغيل القسري والذي يستهدف أساسا ضحايا أجانب خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء باعتبار أنهم مهاجرين في وضعية غير نظامية.

وشددت العبيدي على أنه بالنسبة إلى الأطفال فإنه ولأول مرة انخفضت نسبة الاتجار إلى أقل من 50% حيث سجلت الهيئة نسبة اتجار بالأطفال في حدود 45% من جملة الحالات، مضيفة أن الحالات المسجلة في مجالات الاستغلال الاقتصادي والتسول.

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روسيا اليوم                            

 




 

 


 

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