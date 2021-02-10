الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة : لست مع عودة الحظر الشامل

ألمانيا تمدد إجراءات الإغلاق شهرا

بايدن يعلن فرض عقوبات على القادة العسكريين في ميانمار

نيوزيلندا تطلب من السكان الابتعاد عن السواحل بعد تحذير من تسونامي

توجيه حكومي صارم لجميع المواطنين بعد ارتفاع الإصابات

وزير البيئة يؤكد أهمية التحول نحو الاقتصاد الاخضر

انخفاض حاد في عدد حالات الزواج منذ 4 سنوات في الأردن

تشييع جثمان الفريق أول المتقاعد عبدالهادي المجالي

تنويه هام من وزارة التربية والتعليم

حالة الطقس يوم غد الخميس

الأربعاء، 10-02-2021 08:51 م

تويتر: حظر ترامب دائم حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى وفاز بها

31682Image1-1180x677_d


الوكيل الاخباري - أكد نيد سيغال، نائب رئيس الشؤون المالية لشركة "تويتر"، أنه لن يُسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى "تويتر" حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.

اضافة اعلان

وشدد سيغال خلال مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية، اليوم الأربعاء على أن حظر صفحة ترامب دائم وقال: "الطريقة التي تعمل بها سياساتنا، عندما تتم إزالتك من المنصة فهي للأبد، سواء كنت معلقًا، أو مديرًا ماليًا، أو كنت عامًلا سابقًا أو حاليًا. تذكر أن سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص لا يحرضون على العنف، وإذا فعل أي شخص ذلك، فعلينا إزالتهم من الخدمة وسياساتنا لا تسمح للأشخاص بالعودة".


واتخذ "تويتر" خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي. في ذلك الوقت، قال موقع تويتر إنه سيعلق ترامب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".


وكان موقع "تويتر" قد أغلق حساب ترامب مؤقتا بسبب العديد من التغريدات والخشية من "تكرر نشر رسائل تحرض على العنف".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن

بايدن يعلن فرض عقوبات على القادة العسكريين في ميانمار

_112560043_whatsubject

نيوزيلندا تطلب من السكان الابتعاد عن السواحل بعد تحذير من تسونامي

1022419744_0_70_3092_1743_1000x541_80_0_0_827198a7d2b5b242c1118217544a9894

الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما صاروخيا على قاعدة حميميم الجوية

1611671010q-earth-q

هزة أرضية تضرب الحدود العراقية السورية

4239

هونغ كونغ تحيد أكثر من 3000 خنزير إثر تفشي فيروس خطير

image-1-3

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار

أخبار متعلقة
ترامب-1

لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال على مجلس الشيوخ الاثنين

401793_1_1611336158

تفاصيل جديدة بشأن الرسالة السرية التي تركها ترامب للرئيس بايدن

264142

رحل ترامب.. فاختفى الزر الأحمر من مكتبه على الفور

1d649c06-2dd2-4a35-9526-05fb624e16a5

"رسالة حزينة" من رغد صدام حسين

تعبيرية

بايدن يوقع أوامر تنفيذية تلغي قرارات سابقة لترامب

6008998294d70

بايدن يصل البيت الأبيض بعد أدائه القسم