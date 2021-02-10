تويتر: حظر ترامب دائم حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى وفاز بها

الوكيل الاخباري - أكد نيد سيغال، نائب رئيس الشؤون المالية لشركة "تويتر"، أنه لن يُسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى "تويتر" حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.

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وشدد سيغال خلال مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية، اليوم الأربعاء على أن حظر صفحة ترامب دائم وقال: "الطريقة التي تعمل بها سياساتنا، عندما تتم إزالتك من المنصة فهي للأبد، سواء كنت معلقًا، أو مديرًا ماليًا، أو كنت عامًلا سابقًا أو حاليًا. تذكر أن سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص لا يحرضون على العنف، وإذا فعل أي شخص ذلك، فعلينا إزالتهم من الخدمة وسياساتنا لا تسمح للأشخاص بالعودة".



واتخذ "تويتر" خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي. في ذلك الوقت، قال موقع تويتر إنه سيعلق ترامب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".



وكان موقع "تويتر" قد أغلق حساب ترامب مؤقتا بسبب العديد من التغريدات والخشية من "تكرر نشر رسائل تحرض على العنف".

سبوتنيك

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