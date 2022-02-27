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الأحد، 27-02-2022 11:31 ص

جمهورية لوغانسك: الجيش الأوكراني ينسحب ويدمر كل شيء في طريقه

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الوكيل الإخباري-قال ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية التي انسحبت من بلدات الجمهورية دمرت كل شيء في طريقها، وفتحت النار على المباني، وزرعت ألغاما بالمنطقة.

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وأوضح في كلمة تلفزيونية أن "التشكيلات المسلحة للفاشيين الأوكرانيين، التي أدركت يأس مقاومتها، تتراجع، وتدمر كل شيء في طريقها في كراهية لا نظير لها".
وأضاف أن القوات الأوكرانية "تفتح النار على المباني السكنية، وتزرع ألغاما في المنطقة، وتقوض البنية التحتية المدنية. لقد أظهر النظام الإجرامي وجهه الحقيقي".

 

روسيا اليوم

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