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الخميس، 24-02-2022 07:43 م

مسؤولون أميركيون يتوقعون سقوط كييف في غضون 96 ساعة

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الوكيل الاخباري - قال 3 مسؤولين أميركيين لمجلة نيوزويك إنهم يتوقعون سقوط العاصمة الأوكرانية كييف في أيدي القوات الروسية القادمة في غضون أيام، وأن يتم تحييد مقاومة البلاد بشكل فعال بعد ذلك بوقت قصير.اضافة اعلان


وبحسب تقرير نيوزويك، فإن العاصمة الأوكرانية كييف ستسقط في غضون 96 ساعة.


وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن تركيز موسكو، كما كشفت عنه إشارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى "عملية عسكرية خاصة" لـ "نزع سلاح" الدولة المجاورة، سيكون محاصرة القوات الأوكرانية وإجبارها على الاستسلام أو يتم تدميرها.

من جهة ثانية، وعلى الصعيد نفسه، قالت السلطات العسكرية الأوكرانية الخميس إن 20 طائرة مروحية روسية أنزلت مظليين عند مطار "هوستوميل" في منطقة كييف، حيث تقاتل قوات من الجانبين للسيطرة على المطار.

 

وحلّقت طائرات حربية روسية فوق العاصمة الأوكرانية كييف".


وهزّت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية".
واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

في عضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.


وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.


 




 

 


 

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