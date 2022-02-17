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الخميس، 17-02-2022 09:58 ص

الرئيس الاوكراني: لم نلمس انسحاب القوات الروسية عن حدود بلادنا

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الوكيل الإخباري-قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لم يلمس انسحاب القوات الروسية عن حدود بلاده، مؤكدا أن الحدود رغم ذلك تحت السيطرة.

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وأضاف زيلينسكي في تصريحات صحفية يوم أمس الأربعاء: "الوضع تحت السيطرة من قبل عسكريينا.. لا نرى تغيرات الآن بل نرى تمركزا كبيرا للقوات وهو لا يتغير على مدار الأسابيع الأخيرة، ونرى عمليات إعادة انتشار محدودة للقوات".


وأضاف: "لا أعتقد أن هذه العمليات يمكن وصفها بأنها سحب للقوات الروسية، لن يتسنى الحديث عن انسحاب القوات إلا بعد أن يحدث ذلك وبعد أن يدوم تقليص وجود هذه المجموعات والتقنيات العسكرية في هذا الجزء من الحدود أو ذاك خلال فترة زمنية معينة".

 

واعتبر زيلينسكي أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها أوكرانيا والدول الشريكة لها أتت بثمارها، لكنه ذكر أن الحديث عن وقف التصعيد من قبل روسيا "سابق لأوانه".

ولم يستبعد أن يحاول بعض الزعماء الغربيين "المساومة" مع روسيا من وراء ظهر أوكرانيا، لكنه أكد أن "جميع القرارات الخاصة بأوكرانيا تتخذ في أوكرانيا نفسها".


وترفض موسكو الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، وتنفي وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

سبوتنيك

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