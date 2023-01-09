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الإثنين، 09-01-2023 10:32 ص

جنوح سفينة في قناة السويس ومحاولات لإعادة تعويمها

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل الإعلام المصرية في خبر عاجل، عن جنوح سفينة بقناة السويس، فيما تحاول القاطرات إعادة تعويمها.

وقالت وسائل الإعلام إن السفينة الجانحة تسمى "غلوري"، وتحاول الآن القاطرات إخراجها من الموقع التي جنحت فيه.

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وكان العاملون في هيئة قناة السويس قد نجحوا في مارس 2021 في تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن" في المجرى الملاحي للقناة، بعد 6 أيام من تسببها في اعتراض شريان المجرى الأهم عالميًا.


وتابع العالم باهتمام واسع النجاح المصري الذي أنهى انسداد المجرى الملاحي لـ قناة السويس وتعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن"، وفق ما ذكر تقرير لشبكة سي إن بي سي الإخبارية الاقتصادية الأمريكية.

 

RT

 




 

 


 

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