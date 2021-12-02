جورج قرداحي يهنئ الإمارات بعيدها الـ50

الوكيل الإخباري-وجه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الـ50، التي كانت سحبت دبلوماسييها من بيروت على إثر تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.

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وكتب قرداحي في تغريدة على "تويتر": "أطيب تحية من القلب، الى الامارات الحبيبة، قيادة وشعبا، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين.. خمسون عاما كأنها خمسون قرنا من الانجاز والتطور والرقي والطموح".



خمسون عاماً، كأنها خمسون قرناً من الانجاز والتطور والرقي والطموح..

1/2#عام_الخمسين_للإمارات_2021 #اليوم_الوطني_الخمسين أطيب تحية من القلب، الى الامارات الحبيبة، قيادةً وشعباً، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين..خمسون عاماً، كأنها خمسون قرناً من الانجاز والتطور والرقي والطموح..1/2 #الإمارات_العربية_المتحدة December 2, 2021



وأضاف: "مسيرة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ورسّخ بنيانها أركان الدولة الذين جاؤوا بعده، ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح، تشعّ انوارها على العالم.. أحبتي في الامارات، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير".



أحبتي في الامارات، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير ❤️❤️❤️

2/2 مسيرةٌ، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ورسّخ بنيانها أركان الدولة الذين جاؤوا بعده، ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح، تشعّ انوارها على العالم..أحبتي في الامارات، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير ❤️❤️❤️2/2 #عام_الخمسين_للإمارات_2021 December 2, 2021