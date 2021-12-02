الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 12:40 م

جورج قرداحي يهنئ الإمارات بعيدها الـ50

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الوكيل الإخباري-وجه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الـ50، التي كانت سحبت دبلوماسييها من بيروت على إثر تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.

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وكتب قرداحي في تغريدة على "تويتر": "أطيب تحية من القلب، الى الامارات الحبيبة، قيادة وشعبا، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين.. خمسون عاما كأنها خمسون قرنا من الانجاز والتطور والرقي والطموح".

 


وأضاف: "مسيرة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد، ورسّخ بنيانها أركان الدولة الذين جاؤوا بعده، ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح، تشعّ انوارها على العالم.. أحبتي في الامارات، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير".



روسيا اليوم

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