جو بايدن : بدون شك ساعلن الفوز في الانتخابات الرئاسية

الوكيل الاخباري - قال المرشح الرئاسي جو بايدن مساء اليوم الخميس انه بلا شك سيكون الفائز في الانتخابات حيث لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة بانتظار النتائج في بعض الولايات الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات وسط منافسة محتدمة لا تسمح بالتكهن بالفائز.

اضافة اعلان



وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على أصوات ما بين 253 و264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214.





ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض.



ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يفز أي ديموقراطي بهذه الولاية منذ عقود ما يجعل نتيجة التصويت فيها شبه محسومة.

المصدر - يورو نيوز



